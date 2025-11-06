Il tecnico dei kazaki si è confrontato con i giornalisti nella sala stampa del Meazza dopo la partita di CL contro l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 novembre - 00:02

Alla fine della partita contro l'Inter, l'allenatore del Kairat Almaty, nella sala stampa di San Siro ha parlato in conferenza stampa al Meazza. Queste le parole di Rafael Urazbakhtin: «Abbiamo giocato contro la finalista della scorsa rivale, una grande squadra. La mia gratitudine va ai ragazzi pèer quello che hanno dimostrato sul campo. Lo sviluppo sul gioco che gli avevo chiesto di realizzare lo hanno portato avanti. Abbiamo fatto degli errori ma con l'Inter è inevitabili. Una partita così è da mettere negli annali, con partite così diventiamo più forti e guardiamo con ottimismo al futuro. Speriamo arrivino le vittorie. Siamo contenti dei tantissimi tifosi e a tutti loro dico grazie, li abbraccio tutti, li ho sentiti cantare, sono toccato da quello che hanno fatto e abbiamo cercato di dare il massimo anche per loro. L'ho detto ai miei all'intervallo. Complimenti ai miei ragazzi di nuovo».

«Essere a San Siro nove anni fa da tifoso ed essere qua non mi immaginavo di essere in questo stadio da allenatore. I miracoli succedono ed è tutto possibile nella vita. Mostrate anche buone qualità, Sätbaev dove può arrivare? Una piccola star che si sta facendo conoscere. Ha grandi potenzialità e si è dimostrato maturo, è stato un leader in questa squadra, ha segnato reti importanti e i meriti del fatto che siamo qui è anche suo. Deve finire nelle mani giuste che lo portino avanti e il nostro auspicio, anche il Chelsea ha messo gli occhi su di lui, è portarlo avanti. Al Chelsea prenderanno le decisioni importanti per la sua carriera».

-Partita molto bella, prima di giocare contro il Copenaghen servirà tempo, cambierete allenamento?

Avremo tre settimane di pausa e riposeremo. Abbiamo dato un po' di giorni dai ragazzi che devono riposare anche psicologicamente. Ci rivediamo tra sei giorni, poi ci ripraperemo e sarà difficile allenarsi in Kazakistan dove il campionato è già finito, sarà un'impostazione particolare. Ma è importante questa pausa per riprendersi al cento per cento.

-Conferma che la sua squadra è migliorata in CL?

Sì, lo vedo e lo dico ai miei. Abbiamo giocato tre gare contro tre top club. Ci dispiace molto non riuscire a sfruttare la superiorità numerica contro il Pafos, magari per mancanza di esperienza nell'Europa che conta. Quando giochi contro squadre top giochi ai limiti delle tue possibilità e per questo si migliora. Lo rende possibile il contesto. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta e confidiamo che arriveranno le vittorie. Constantemente dobbiamo essere presenti in queste competizioni perché questo contribuisce al miglioramento della nostra società.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviata al Meazza Eva A. Provenzano)