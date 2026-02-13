Cesc Fabregas, tecnico del Como, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina è tornato sul passaggio del turno in Coppa Italia che ha garantito la semifinale contro l'Inter: "La prestazione contro il Napoli? Il merito è di tutti, del lavoro e del percorso che stiamo facendo. Sappiamo che il tempo ti dà più possibilità di lavorare certe dinamiche che sono importanti per noi. La linea tra vincere e perdere è piccolissima, tutti i dettagli contano. Penso che questo sia un grandissimo merito della squadra".
"Domani è la partita più importante della stagione. Sono tutti disponibili per giocare tranne Goldaniga e Diao, che ieri hanno iniziato a lavorare con la squadra per una parte dell'allenamento, siamo molto contenti. Diao per la partita con il Lecce o per la partita di Coppa Italia potrebbe tornare, potrebbe essere la data giusta. Così come Goldaniga".
