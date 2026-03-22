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fcinter1908 partite conferenze stampa Simeone: “Finita per lo scudetto? Si deve pensare ad un passo falso dell’Inter. Tutto può succedere”

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Simeone: “Finita per lo scudetto? Si deve pensare ad un passo falso dell’Inter. Tutto può succedere”

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Il giocatore del Torino, nella conferenza stampa che ha tenuto a San Siro dopo la sconfitta del suo Toro contro il Milan, ha parlato della lotta per il titolo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

In conferenza stampa aGiovanni Simeone hanno chiesto se ce l'ha con il Milan (ha segnato la rete del momentaneo pari contro la squadra di Allegri.ndr): «Non lo so, a me le squadre inportanti e gli stadi importanti mi piacciono e ho motivazioni in più. Faccio sempre il mio ma con squadre contro il Milan si cerca di dare il meglio di sé, a volte non succede».

Simeone: “Finita per lo scudetto? Si deve pensare ad un passo falso dell’Inter. Tutto può succedere”- immagine 2
Getty Images

Poi gli hanno chiesto di Milan, Napoli e Inter e del confronto per lo scudetto, lui ne ha vinti due con la maglia azzurra: «Se è finita per lo scudetto? Chance per Milan e Napoli ce ne sono ancora? Conosco bene questo campionato. So bene cosa possono fare le squadre lì che stanno aspettando che il primo cada».

«Mi è capitato di essere davanti. Non c'è così tanta differenza di punti tra l'Inter e le altre. Mi è capitato di vincere con tanti punti, ma anche di aspettare di vincerlo sperando che crollasse il primo. I campionati sono tutti diversi e si deve pensare che l'Inter possa fare un passo falso. Le squadre sono tutte forti, l'Inter ha un vantaggio, ma la cosa bella è che nel calcio tutto può capitare». 

(Fonte: canale youtube Torino)

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