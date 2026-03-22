Il giocatore del Torino, nella conferenza stampa che ha tenuto a San Siro dopo la sconfitta del suo Toro contro il Milan, ha parlato della lotta per il titolo

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 00:17)

In conferenza stampa aGiovanni Simeone hanno chiesto se ce l'ha con il Milan (ha segnato la rete del momentaneo pari contro la squadra di Allegri.ndr): «Non lo so, a me le squadre inportanti e gli stadi importanti mi piacciono e ho motivazioni in più. Faccio sempre il mio ma con squadre contro il Milan si cerca di dare il meglio di sé, a volte non succede».

Poi gli hanno chiesto di Milan, Napoli e Inter e del confronto per lo scudetto, lui ne ha vinti due con la maglia azzurra: «Se è finita per lo scudetto? Chance per Milan e Napoli ce ne sono ancora? Conosco bene questo campionato. So bene cosa possono fare le squadre lì che stanno aspettando che il primo cada».

«Mi è capitato di essere davanti. Non c'è così tanta differenza di punti tra l'Inter e le altre. Mi è capitato di vincere con tanti punti, ma anche di aspettare di vincerlo sperando che crollasse il primo. I campionati sono tutti diversi e si deve pensare che l'Inter possa fare un passo falso. Le squadre sono tutte forti, l'Inter ha un vantaggio, ma la cosa bella è che nel calcio tutto può capitare».

(Fonte: canale youtube Torino)