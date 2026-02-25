Filip Stankovic, portiere del Venezia cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno: "Mio papà mi dice di continuare così, di non mollare e di non montarmi la testa perché adesso è il momento più importante della carriera. Mi dice di non mollare nemmeno un centimetro perché il calcio non aspetta mai nessuno. Mio fratello Aleksandar lo sento spesso, è un grande tifoso del Venezia, è venuto anche allo stadio per il match contro l'Entella.
Il portiere del Venezia, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dei suoi progetti futuri
La mia famiglia guarda tutte le mie partite sul divano. Il mio sogno è giocare con mio fratello, come no? Magari con mio papà come mister. Dai, esageriamo".
