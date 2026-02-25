Filip Stankovic, portiere del Venezia cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno: "Mio papà mi dice di continuare così, di non mollare e di non montarmi la testa perché adesso è il momento più importante della carriera. Mi dice di non mollare nemmeno un centimetro perché il calcio non aspetta mai nessuno. Mio fratello Aleksandar lo sento spesso, è un grande tifoso del Venezia, è venuto anche allo stadio per il match contro l'Entella.