Filip Stankovic: “Sogno di giocare con mio fratello. E papà come mister, perchè no?”

Il portiere del Venezia, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dei suoi progetti futuri
Filip Stankovic, portiere del Venezia cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno: "Mio papà mi dice di continuare così, di non mollare e di non montarmi la testa perché adesso è il momento più importante della carriera. Mi dice di non mollare nemmeno un centimetro perché il calcio non aspetta mai nessuno. Mio fratello Aleksandar lo sento spesso, è un grande tifoso del Venezia, è venuto anche allo stadio per il match contro l'Entella.

La mia famiglia guarda tutte le mie partite sul divano. Il mio sogno è giocare con mio fratello, come no? Magari con mio papà come mister. Dai, esageriamo".

