"Inter senza Thuram? Esiste già, la coppia titolare è Pio-Lautaro, quasi per acclamazione ormai. L'assenza di Lautaro è stata molto grave. Thuram non sta dando quelle energia, quando lascia sfilare la palla di Akanji è un po' il simbolo della sua stagione. Ora sembra un giocatore quasi sovrappensiero. La partita dell'Inter è stata sbagliata anche per Thuram che non fa il movimento per allargare il Bodo per lasciare spazio agli inserimenti. Defaillance molto grave, non la prima. Posso capire perché l'Inter stia pensando di cambiare".