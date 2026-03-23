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fcinter1908 partite conferenze stampa Esposito: “Dispiaciuto per il pari, ma la Fiorentina ha meritato. Voglio dire però…”

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Esposito: “Dispiaciuto per il pari, ma la Fiorentina ha meritato. Voglio dire però…”

Esposito: “Dispiaciuto per il pari, ma la Fiorentina ha meritato. Voglio dire però…” - immagine 1
Non solo Kolarov. Dalla sponda nerazzurra dopo Fiorentina-Inter arrivano anche le parole di Pio Esposito in conferenza stampa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Non solo Kolarov. Dalla sponda nerazzurra dopo Fiorentina-Inter arrivano anche le parole di Pio Esposito, raccolte in conferenza stampa dall'inviato di Fcinter1908.it:

"Sicuramente siamo partiti con l'approccio giusto, positivo. Abbiamo trovato subito il gol, ma poi la Fiorentina ha avuto il merito di prendere campo e ha meritato anche il pareggio.

Esposito: “Dispiaciuto per il pari, ma la Fiorentina ha meritato. Voglio dire però…”- immagine 2

Nazionale? Sono dispiaciuto per il risultato di oggi al momento, stasera era importante vincere. Sappiamo che la vittoria sarebbe stata importante, ma rimarco il fatto che siamo a +6 e che tutto è nelle nostre mani".

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