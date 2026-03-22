"Ora stiamo bene ma non voglio dare colpa a nessuno e non voglio polemiche adesso. Abbiamo lavorato molto fisicamente e mentalmente. Abbiamo sbagliato solo a Udine nelle ultime gare. Il click mentale è arrivato con il Como dopo la sconfitta contro il Cagliari. Purtroppo penso solo all'errore sul gol, me lo sono fatto sfuggire, Barella ha messo una grande palla, dovevo essere più pronto ma sono felice per la reazione della squadra, potevamo sia vincere che perderla nel finale".
© RIPRODUZIONE RISERVATA