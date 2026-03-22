Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Oggi abbiamo fatto una gara incredibile contro la squadra più forte del campionato. Lo stadio è stato il dodicesimo uomo. La pausa arriva nel momento giusto, ci aiuta a recuperare. Ci aspetta una gara fondamentale a Verona, ci faremo trovare pronti e spingeremo tanto in allenamento".

Oggi è stata la Fiorentina che ci aspettavano: "Ormai il rammarico è finito. La Fiorentina degli anni scorsi giocava per altro, oggi ci dobbiamo mettere l'elmetto e fare prestazioni come stasera. Di riunioni ne abbiamo fatte tante, anche troppe. Siamo migliorati fisicamente e mentalmente, fare peggio era difficile, ora stiamo tutti bene e siamo felici. Oggi non era facile dopo la trasferta in Polonia".