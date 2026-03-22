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Fiorentina, Ranieri: “Gara incredibile contro la più forte del campionato. La sosta…”

Fiorentina, Ranieri: “Gara incredibile contro la più forte del campionato. La sosta…” - immagine 1
Le parole del giocatore viola al triplice fischio della gara del Franchi di stasera Fiorentina-Inter
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Oggi abbiamo fatto una gara incredibile contro la squadra più forte del campionato. Lo stadio è stato il dodicesimo uomo. La pausa arriva nel momento giusto, ci aiuta a recuperare. Ci aspetta una gara fondamentale a Verona, ci faremo trovare pronti e spingeremo tanto in allenamento".

Oggi è stata la Fiorentina che ci aspettavano: "Ormai il rammarico è finito. La Fiorentina degli anni scorsi giocava per altro, oggi ci dobbiamo mettere l'elmetto e fare prestazioni come stasera. Di riunioni ne abbiamo fatte tante, anche troppe. Siamo migliorati fisicamente e mentalmente, fare peggio era difficile, ora stiamo tutti bene e siamo felici. Oggi non era facile dopo la trasferta in Polonia".

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"Ora stiamo bene ma non voglio dare colpa a nessuno e non voglio polemiche adesso. Abbiamo lavorato molto fisicamente e mentalmente. Abbiamo sbagliato solo a Udine nelle ultime gare. Il click mentale è arrivato con il Como dopo la sconfitta contro il Cagliari. Purtroppo penso solo all'errore sul gol, me lo sono fatto sfuggire, Barella ha messo una grande palla, dovevo essere più pronto ma sono felice per la reazione della squadra, potevamo sia vincere che perderla nel finale".

 

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