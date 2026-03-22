Non solo Kolarov. Dalla sponda nerazzurra dopo Fiorentina-Inter arrivano anche le parole di Pio Esposito, raccolte in conferenza stampa dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sicuramente siamo partiti con l'approccio giusto, positivo. Abbiamo trovato subito il gol, ma poi la Fiorentina ha avuto il merito di prendere campo e ha meritato anche il pareggio. Nazionale? Sono dispiaciuto per il risultato di oggi al momento, stasera era importante vincere. Sappiamo che la vittoria sarebbe stata importante, ma rimarco il fatto che siamo a +6 e che tutto è nelle nostre mani".