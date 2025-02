E a chi gli chiede se ha rimpianti per la sua carriera lui risponde che: "I rimpianti sono il passato. A me piace vivere il presente pensando al futuro. Non ho rimpianti, perché le scelte che ho fatto le reputavo giuste. Ho ancora una vita davanti, ho 25 anni, non vedo l'ora di iniziare a giocare per questa grande famiglia". Alla Fiorentina ritrova anche Edoardo Bove, anche se purtroppo non potranno giocare assieme per il malore che ha colpito il centrocampista viola lo scorso dicembre contro l'Inter (nel recupero giocato ieri sera al Franchi i viola hanno vinto per 3-0): "Edo lo conosco perché abbiamo giocato insieme a Roma. È un ragazzo straordinario, sempre pronto a darti una mano. Sempre impegnato, mai una parola fuori posto. Siamo amici. Mi dispiace per ciò che è successo, sarò sempre al suo fianco per dargli una mano". Infine, Zaniolo ha spiegato perché ha scelto la maglia numero 17: "Quando arrivai in Turchia al Galatasaray successe un terribile terremoto. Qualche giorno dopo il padre di un ragazzo che purtroppo morì mi scrisse e mi chiese se potessi prendere il suo numero di maglia, il 17".