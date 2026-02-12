Le parole dell'allenatore del Milan alla vigilia della sfida contro il Pisa sulla lotta scudetto

Alla vigilia della gara contro il Pisa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della sfida che attende i suoi e anche della corsa per il titolo e delle questioni arbitrali. «Giornata favorevole? È un turno importante. Quando le altre hanno gli scontri diretti sarebbe importante vincere. Non sarà semplice ma dobbiamo fare un altro passetto in avanti per la quota Champions», ha sottolineato.

-Leao potrebbe partire da titolare o dato il trascorso delle ultime settimane conviene dosarlo?

Per quanto riguarda le formazioni devo vedere oggi l'ultimo allenamento e poi decidere. Abbiamo tre partite, venerdì, mercoledì e domenica. Devo indovinare chi far giocare domani, mercoledì e chi far giocare domenica prossima. La partita più importante è quella di domani. Le partite durano 100 minuti ormai e soprattutto nell'ultima mezz'ora i cambi diventano determinanti. Fino a qui i cambi ci hanno dato una grossa mano perché alla fine le partite le determinano i cambi che subentrano dal sessantesimo in poi.

-Continui a parlare del quarto posto come obiettivo dichiarato. Ma nelle varie interviste ai tuoi giocatori dicono che credono nello scudetto. Questa cosa come la valuti?

La valuto in maniera positiva. Comunque tutti dobbiamo avere l'ambizione di fare e avere il massimo. Se poi ci saranno squadre che arriveranno prima di noi vuol dire che lo meriteranno di stare sopra a noi. In questo momento abbiamo una buona posizione di classifica. Ma 50 punti non bastano neanche per entrare in Conference: prima ci avviciniamo alla quota Champions e più saremo in una buona posizione di classifica. I risultati e la classifica sono collegati tra di loro e sono importanti le prossime quattro partite.

-Lei è la cassazione del calcio italiano. Il primo grado sugli arbitri è stato Spalletti, poi Conte, e poi Allegri come cassazione. Settimana di polemiche, cosa pensa degli arbitri e degli errori?

Cinquant'anni fa c'erano discussioni sugli arbitri. Ora c'è il VAR che aiuta molto, è uno strumento molto importante. Ci stanno lavorando, cercano di migliorare le situazioni e le valutazioni. Io dico sempre che la cosa più importante del VAR è l'oggettività: lì possiamo migliorare al cento per cento. Le altre cose sono tutte soggettive e ci saranno sempre polemiche. Se ti danno una cosa a favore si sta zitti, se te la danno contro ci si arrabbia. Essendo soggettivo uno può decidere una roba e uno un'altra. Ci saranno sempre polemiche quindi. Si può fare come stanno facendo. Stanno migliorando, ma il miglioramento arriva sull'oggettività e non sulla soggettività.Un conto è il campo e un conto è la telecamera.

Sulla stagione in corso e il rendimento del suo Milan l'allenatore ha aggiunto: «Stiamo facendo una buona stagione, vincere è difficile. Vince sempre uno solo. Siamo partiti per cercare di tornare in Champions League e al momento siamo nelle prime quattro. Potevamo fare meglio in Coppa Italia, ma dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo. Inter e Napoli sono più forti e per arrivare tra le prime quattro serve un'ottima stagione e dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare».

«Se firmerei per lo spareggio scudetto con l'Inter? In questo momento l'Inter ha 23 gare giocate, 18 vittorie e un pari. È una squadra forte, lì da 5-6 anni a combattere per lo scudetto. Noi pensiamo a vincere a Pisa che è la cosa più importante e poi vediamo cosa fare», ha aggiunto.

(Fonte: Sky)