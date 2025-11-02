Roma, Gasperini: “Arrabbiati e dispiaciuti. Dybala? La cosa peggiore…”

Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la sconfitta di stasera in casa del Milan

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 novembre - 23:31

Gian Piero Gasperini, ospite di DAZN, ha fatto il punto sulla sua Roma dopo la sconfitta in casa del Milan. Qui le sue considerazioni: "Faccio fatica a cercare a tutti i costi qualcosa che non è andato. È meglio guardare cosa è andato e prendo veramente tante cose. Posso dire i centimetri o l’episodio, ma ne abbiamo creati tanti. Questa è la strada che voglio percorrere. Quando esci da questo tipo di partite sei veramente molto rammaricato per il risultato. Siamo anche fiduciosi di poter fare dei punti giocando questo gioco.

Abbiamo costruito molto, abbiamo sofferto sul loro gol. Nel finale del primo tempo, l’inizio del secondo, poi ci siamo ripartiti bene. Ho fatto fatica, sotto quell’aspetto, a trovare delle indicazioni negative. Siamo molto arrabbiati e molto dispiaciuti per il risultato, perché quando fai questo tipo di partita e perdi, chiaro che sei rammaricato. Purtroppo si sbagliano anche i rigori, si sbagliano anche le occasioni per pochissimo, ma la squadra questa sera, sia sotto il mio piano tecnico, sia sul piano tattico, ha giocato in diversi modi. Durano 90 minuti, ci sono tante partite dentro la stessa partita e noi l’abbiamo interpretata bene insieme.

Dybala? Sì, la cosa peggiore di tutte, al di là del rigore sbagliato, che pesa, è l’infortunio che ha avuto Dybala calciando il rigore. Vedremo quando potrà recuperare, sicuramente dopo la sosta. Mi dispiace perché Dybala stava facendo una serie di partite veramente da grande giocatore qual è. E questa è la perdita più grossa di questa serie. A noi rispetto alle big mancano due cose: i rigori e questa capacità che, quando domini la partita, bisogna comunque portarla a casa".