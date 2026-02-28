FC Inter 1908
Bordate Chivu: “All’Inter mai meriti, narrativa irreale! Perché lo fanno? Chiedetelo a…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Genoa di questa sera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, al triplice fischio del match con l'Inter ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa. Qui le sue considerazioni:

"Bonny-Thuram? Hanno disputato una grande gara, viste le nostre esigenze ed energie. Sono contento del lavoro che questi ragazzi stanno facendo. Derby? Sto pensando al Como, è la partita più importante per noi in questo momento.

Quello che fa l'Inter non basta mai? E' una narrativa che non ha a che fare con la realtà. Alla squadra non si dà mai il merito del lavoro fatto negli ultimi anni, sono sempre sotto la lente di ingrandimento e non gli va mai bene niente. Noi andiamo avanti, cercando di fare le cose bene fino in fondo. Perché accade? Dovete chiedere a quelli che hanno qualcosa contro quello che sta facendo la squadra negli ultimi anni..."

