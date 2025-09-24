Gasperini: “Roma favorita per l’Europa League? Stiamo facendo un percorso che…”

"Questa è una competizione diversa da due anni fa, c'è una classifica e un calendario non uguale per tutti", dice Gasperini

Matteo Pifferi Redattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 01:02)

"Rispetto a qualche anno fa le squadre sono diverse, non lo so. Noi siamo una squadra che sta cercando di costruirsi, stiamo facendo un percorso. E' impossibile oggi dire che sia la favorita in Europa o cosa possa fare in campionato, oggi deve pensare solo a crescere". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con il Nizza in Europa League.

"Questa è una competizione diversa da due anni fa o agli anni precedenti, c'è una classifica e un calendario non uguale per tutti, il nostro è tra i più difficili, perché incontriamo Stoccarda e Lille in casa, mentre fuori troviamo ambienti non facili - ha aggiunto -. Credo che dobbiamo fare punti ovunque, pensando partita dopo partita. I programmi vanno tracciati più in là".

Parlando delle chance di giocare di Dovbyk ha spiegato: "E' un'alternativa a Ferguson e nell'ultimo allenamento ha fatto molto bene, la mia idea è allargare un po' la rosa e le rotazioni. Questo mi porta a fare prove anche in partite che sono importanti".

Gasperini ha concluso su Pellegrini: "Penso sia in grado di giocare, nel calcio di oggi non è un problema giocare ogni tre giorni. Il rischio più grande è quello di infortunarsi, ma se ci si allena bene si gioca".