Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il primo derby a Gasperini. Finale rovente

La spuntano i giallorossi nel primo match di giornata all'Olimpico di Roma nonostante un palo di Cataldi al 95'
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby sulla panchina della Roma. Battuta la Lazio per 1-0 nel match delle 12:30 di questa domenica, grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo. Precisa la stoccata del centrocampista giallorosso, dopo un errore grave in disimpegno di Nuno Tavares a regalare la palla alla squadra avversaria.

ROME, ITALY - SEPTEMBER 21: AS Roma coach Gian Piero Gasperini during the Serie A match between SS Lazio and AS Roma at Stadio Olimpico on September 21, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Sarri dopo 12' di gioco ha perso subito Dele-Bashiru per infortunio, stessa sorte di Rovella, rimasto negli spogliatoi all'intervallo. Da segnalare anche un rosso diretto per Belahyane per un brutto fallo ai danni di Kone a metà campo in un finale di gara che si è acceso anche dal punto di vista nervoso. Brividi per i tifosi giallorossi al 95' anche per un tiro a giro di Cataldi terminato sul palo. Espulso anche Guendouzi dopo il triplice fischio per proteste. Con questa vittoria la Roma supera l'Udinese in classifica, mentre la Lazio rimane a quota 3 dopo quattro turni.

