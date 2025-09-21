Gian Piero Gasperini ha vinto il suo primo derby sulla panchina della Roma. Battuta la Lazio per 1-0 nel match delle 12:30 di questa domenica, grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo. Precisa la stoccata del centrocampista giallorosso, dopo un errore grave in disimpegno di Nuno Tavares a regalare la palla alla squadra avversaria.
serie a
Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il primo derby a Gasperini. Finale rovente
La spuntano i giallorossi nel primo match di giornata all'Olimpico di Roma nonostante un palo di Cataldi al 95'
Sarri dopo 12' di gioco ha perso subito Dele-Bashiru per infortunio, stessa sorte di Rovella, rimasto negli spogliatoi all'intervallo. Da segnalare anche un rosso diretto per Belahyane per un brutto fallo ai danni di Kone a metà campo in un finale di gara che si è acceso anche dal punto di vista nervoso. Brividi per i tifosi giallorossi al 95' anche per un tiro a giro di Cataldi terminato sul palo. Espulso anche Guendouzi dopo il triplice fischio per proteste. Con questa vittoria la Roma supera l'Udinese in classifica, mentre la Lazio rimane a quota 3 dopo quattro turni.
