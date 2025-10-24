Getty Images“Francamente penso che intendesse che se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Sono considerazioni sue, certamente è più probabile che chi lotti per lo scudetto vinca più partite contro chi si gioca la salvezza, ma mai dire mai: è il bello del calcio”.
Nel corso della conferenza stampa di oggi verso la sfida contro l'Atalanta, Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha risposto così a Igor Tudor
