Serie A, Athekame salva il Milan in pieno recupero: 2-2 contro il Pisa

I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio con Leao, si fanno rimontare dai toscani, ma nel finale evitano la sconfitta
Fabio Alampi 

Si apre con una sorpresa il programma dell'ottava giornata di Serie A: il Milan, dopo aver perso contro la Cremonese, rischia di cadere anche con un'altra neopromossa, questa volta il Pisa, ma in pieno recupero evita la sconfitta e porta a casa un punto che gli consente di salire a quota 17, ancora in testa alla classifica in attesa di Napoli, Inter e Roma.

I rossoneri passano in vantaggio dopo soli 7 minuti grazie a Leao, che approfitta di un'incertezza di Semper. I toscani non sembrano in grado di reagire, e i padroni di casa si limitano ad amministrare, andando così negli spogliatoi con il punteggio di 1-0.

Nella ripresa accade l'imponderabile: il Pisa prima pareggio con un calcio di rigore trasformato da Cuadrado e poi si porta avanti a 4 minuti dalla fine con Nzola. Il Milan traballa, ma in pieno recupero si salva grazie al primo gol in Italia di Athekame.

