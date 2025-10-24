Si apre con una sorpresa il programma dell'ottava giornata di Serie A: il Milan, dopo aver perso contro la Cremonese, rischia di cadere anche con un'altra neopromossa, questa volta il Pisa, ma in pieno recupero evita la sconfitta e porta a casa un punto che gli consente di salire a quota 17, ancora in testa alla classifica in attesa di Napoli, Inter e Roma.
Serie A, Athekame salva il Milan in pieno recupero: 2-2 contro il Pisa
I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio con Leao, si fanno rimontare dai toscani, ma nel finale evitano la sconfitta
I rossoneri passano in vantaggio dopo soli 7 minuti grazie a Leao, che approfitta di un'incertezza di Semper. I toscani non sembrano in grado di reagire, e i padroni di casa si limitano ad amministrare, andando così negli spogliatoi con il punteggio di 1-0.
Nella ripresa accade l'imponderabile: il Pisa prima pareggio con un calcio di rigore trasformato da Cuadrado e poi si porta avanti a 4 minuti dalla fine con Nzola. Il Milan traballa, ma in pieno recupero si salva grazie al primo gol in Italia di Athekame.
