"Domani ci giochiamo tanto. I playoff non sono scontati, dobbiamo fare punti: non scherziamo col fuoco". Lo ha detto Rino Gattuso , ct dell'Italia , alla vigilia della partita in Estonia, per le qualificazioni ai Mondiali.

"Finche' la matematica non ci dice che siamo agli spareggi, non mi fido - ha aggiunto Gattuso - Sembra tutto facile, ma ai play off non ci siamo ancora. Questo lo sappiamo bene, i giocatori e io. Non guardiamo al risultato di Norvegia-Israele, domani ci giochiamo tanto. Dobbiamo fare punti".