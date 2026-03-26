Sarà la Bosnia l'avversaria dell'Italia nella finale dei playoff per accedere al Mondiale: la squadra di Barbarez ha infatti eliminato ai calci di rigore il Galles

Sarà la Bosnia l'avversaria dell'Italia nella finale dei playoff per accedere al Mondiale: la squadra di Barbarez ha infatti eliminato ai calci di rigore il Galles. Nei 90' James ha portato in vantaggio i suoi, ma nel finale di gara ha pareggiato l'ex Inter Dzeko su colpo di testa. A decidere i tiri dal dischetto è stato l'errore di Neco Williams. Bosnia-Italia si giocherà martedì sera.