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Playoff, è la Bosnia l’avversaria dell’Italia in finale: eliminato ai rigori il Galles

Playoff, è la Bosnia l’avversaria dell’Italia in finale: eliminato ai rigori il Galles - immagine 1
Sarà la Bosnia l'avversaria dell'Italia nella finale dei playoff per accedere al Mondiale: la squadra di Barbarez ha infatti eliminato ai calci di rigore il Galles
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sarà la Bosnia l'avversaria dell'Italia nella finale dei playoff per accedere al Mondiale: la squadra di Barbarez ha infatti eliminato ai calci di rigore il Galles. Nei 90' James ha portato in vantaggio i suoi, ma nel finale di gara ha pareggiato l'ex Inter Dzeko su colpo di testa. A decidere i tiri dal dischetto è stato l'errore di Neco Williams. Bosnia-Italia si giocherà martedì sera.

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