Domani l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nel playoff per i Mondiali 2026. Mateo Retegui è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match e ha parlato anche di Pio Esposito:

"Sto benissimo. Da quando è finita la gara con la Norvegia che volevo tornare a giocare con l'Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare"