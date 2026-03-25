Domani l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nel playoff per i Mondiali 2026. Mateo Retegui è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match e ha parlato anche di Pio Esposito:
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fcinter1908 partite conferenze stampa Retegui: “Pio Esposito? Non c’è competizione tra di noi, anzi lui e altri…”
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Retegui: “Pio Esposito? Non c’è competizione tra di noi, anzi lui e altri…”
"Da quando è finita la gara con la Norvegia che volevo tornare a giocare con l'Italia, questa è la settimana più importante", dice Retegui
"Sto benissimo. Da quando è finita la gara con la Norvegia che volevo tornare a giocare con l'Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare"
Ritorno a Bergamo e Pio Esposito—
"Tornare a Bergamo è sempre bello, per me questa città è speciale. Abbiamo disputato una grande gara qui contro l'Estonia, questo stadio mi dà di più. Esposito? Avere giocatori di questa qualità per me è importante, non solo lui. Spingi di più, ti alleni di più. Non c'è competizione tra di noi, andiamo avanti tutti spalla a spalla"
(TMW)
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