FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Çakır: “Calhanoglu è un ottimo giocatore e un leader speciale”

partite

Çakır: “Calhanoglu è un ottimo giocatore e un leader speciale”

Çakır: “Calhanoglu è un ottimo giocatore e un leader speciale” - immagine 1
Il portiere della Turchia e del Galatasaray ha parlato del compagno che si appresta a toccare le cento presenze con la maglia della Nazionale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Questa sera Hakan Cahanoglu giocherà contro la Bulgaria la centesima partita con la maglia della Turchia. Nella conferenza stampa di ieri dedicata alla partita, al portiere della nazionale turca e del Galatasaray, Uğurcan Çakır, hanno chiesto proprio del giocatore interista - che ormai viene accostato da mesi al possibile approdo al club turco - e lui ha risposto riferendosi alla sua esperienza con lui in Nazionale. 

Çakır: “Calhanoglu è un ottimo giocatore e un leader speciale”- immagine 2
fotospor.com

«Hakan è un ottimo giocatore di calcio. È il capitano e il leader della nostra Nazionale e riesce a comunicare molto bene con tutti. Lo consideriamo un leader. Giocherà la sua centesima partita e lo farà a un'età così giovane», ha detto.

«Gli auguro giorni senza infortuni e molti anni al servizio della nazionale. È un giocatore davvero speciale e un leader molto importante», ha aggiunto l'estremo difensore della Nazionale turca.

(Fonte: Fotospor)

Leggi anche
Gattuso avvisa: “Playoff non scontati, dobbiamo far punti: non scherziamo col fuoco”
Cristante: “Gasperini è carico. Roma meno quotata? Altre abituate a stare in vetta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA