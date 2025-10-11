Çakır: “Calhanoglu è un ottimo giocatore e un leader speciale”

Il portiere della Turchia e del Galatasaray ha parlato del compagno che si appresta a toccare le cento presenze con la maglia della Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 15:21)

Questa sera Hakan Cahanoglu giocherà contro la Bulgaria la centesima partita con la maglia della Turchia. Nella conferenza stampa di ieri dedicata alla partita, al portiere della nazionale turca e del Galatasaray, Uğurcan Çakır, hanno chiesto proprio del giocatore interista - che ormai viene accostato da mesi al possibile approdo al club turco - e lui ha risposto riferendosi alla sua esperienza con lui in Nazionale.

«Hakan è un ottimo giocatore di calcio. È il capitano e il leader della nostra Nazionale e riesce a comunicare molto bene con tutti. Lo consideriamo un leader. Giocherà la sua centesima partita e lo farà a un'età così giovane», ha detto.

«Gli auguro giorni senza infortuni e molti anni al servizio della nazionale. È un giocatore davvero speciale e un leader molto importante», ha aggiunto l'estremo difensore della Nazionale turca.

(Fonte: Fotospor)