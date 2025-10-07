Gattuso: “Italia-Israele? Non si respira una bella aria. Ci sono pressioni e…”

Contro l'Estonia, ha aggiunto Gattuso, "c'è tutto da perdere e tanto da battagliare"

Matteo Pifferi Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 23:46)

"Dirò solo di lavorare bene e cercare di non farsi influenzare. Non si respira una bella aria, penso alla gara di Udine con Israele, ci sono tante pressioni, bisogne farci trovare pronti". E' quanto ha detto Gennaro Gattuso in vista del match con gli israeliani martedì prossimo.

"E' un dato di fatto che a Udine ci sarà poca gente - ha detto il ct azzurro - La capisco e comprendo la preoccupazione. Dico che mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo però noi questa partita dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0 a tavolino. Non possiamo dire che l'ambiente è sereno, dentro lo stadio ci saranno 5000 persone e fuori 10.000".

Contro l'Estonia, ha aggiunto Gattuso, "c'è tutto da perdere e tanto da battagliare". ''Rispetto alle partite di settembre ci sarà molto da correggere, non siamo stati bravissimi, penso ai gol che abbiamo preso - ha proseguito - Ai ragazzi quindi chiederò di annusare il pericolo perché le partite vanno chiuse e portate in fondo con criterio''.

Il ct ha poi confermato di seguire Ahanor e Tresoldi: ''Stiamo parlando di loro da un po' con il presidente e con Buffon. Sono giocatori che hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra e ci stiamo lavorando. Staremo a vedere''. Quanto alla perdurante assenza di Chiesa, considerando gli infortuni di Zaccagni e Politano, ha spiegato: ''Con Federico ci sentiamo spesso e sa ciò che penso di lui, però bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: lui ancora non si sente al 100% e deve risolvere delle problematiche".

Su Milan-Como a Perth in Australia ha commentato: "E' il calcio moderno'. Ci sono cifre importanti in ballo e quando te le offrono è giusto per le società prenderle in considerazione. Penso poi che possa essere una cosa positiva per il nostro calcio".

Gattuso ha ribadito che "visto che dobbiamo e vogliamo andare al Mondiale servirebbe un clima di maggiore entusiasmo". Intanto la Federazione è al lavoro per alcune iniziative solidali come contribuire alla Uefa Foundations for Children. Per la gara di martedì sono stati venduti ad ora 4000 biglietti.