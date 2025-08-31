FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Thuram: “E’ la seconda di campionato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoreremo per…”

partite

Thuram: “E’ la seconda di campionato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoreremo per…”

Thuram: “E’ la seconda di campionato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoreremo per…” - immagine 1
Marcus Thuram, centravanti dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ecco le sue parole
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Marcus Thuram, centravanti dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "E' vero che se perdi in casa manchi di lucidità e ti fai prendere dalla frenesia.

Thuram: “E’ la seconda di campionato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoreremo per…”- immagine 2
MILAN, ITALY - AUGUST 31: Marcus Thuram of FC Internazionale prior the Serie A match between FC Internazionale and Udinese Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on August 31, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

E' la seconda di campionato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoreremo per fare meglio. Il 4-2-4? Eravamo tutti lì per provare a ribaltarla, lo spirito c'era ma non ci siamo riusciti".

Leggi anche
Thuram: “E’ la seconda di campionato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoreremo...
Kristensen: “Bellissima prestazione, una gara così dà tantissimo alla squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA