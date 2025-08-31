Marcus Thuram , centravanti dell'Inter , ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "E' vero che se perdi in casa manchi di lucidità e ti fai prendere dalla frenesia.

E' la seconda di campionato, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoreremo per fare meglio. Il 4-2-4? Eravamo tutti lì per provare a ribaltarla, lo spirito c'era ma non ci siamo riusciti".