FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Inter, forfait a sorpresa per Pisa: non convocato Bonny per influenza!

ultimora

Sky – Inter, forfait a sorpresa per Pisa: non convocato Bonny per influenza!

Inter Bonny
Forfait dell'ultima ora in casa Inter: non c'è Ange-Yoan Bonny, salta la sfida di Pisa causa sindrome influenzale
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Inter, forfait a sorpresa per Pisa: non convocato Bonny per influenza!- immagine 2
Getty

Forfait dell'ultima ora in casa Inter. Non c'è Ange-Yoan Bonny, fa sapere Sky Sport: salta la sfida di Pisa causa sindrome influenzale.

Sky – Inter, forfait a sorpresa per Pisa: non convocato Bonny per influenza!- immagine 3
Getty Images

Un'assenza pesante per Cristian Chivu, che perde così il centravanti. A disposizione ci sono dunque Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Pio Esposito. Da segnalare invece il ritorno tra i convocati di Henrikh Mkhitaryan post infortunio.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: fuori Di Gregorio, c’è Esposito
Henrique, ad Appiano tutti concordano su un aspetto. La scelta strategica di Chivu. A gennaio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA