Forfait dell'ultima ora in casa Inter. Non c'è Ange-Yoan Bonny, fa sapere Sky Sport: salta la sfida di Pisa causa sindrome influenzale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, forfait a sorpresa per Pisa: non convocato Bonny per influenza!
ultimora
Sky – Inter, forfait a sorpresa per Pisa: non convocato Bonny per influenza!
Forfait dell'ultima ora in casa Inter: non c'è Ange-Yoan Bonny, salta la sfida di Pisa causa sindrome influenzale
Un'assenza pesante per Cristian Chivu, che perde così il centravanti. A disposizione ci sono dunque Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Pio Esposito. Da segnalare invece il ritorno tra i convocati di Henrikh Mkhitaryan post infortunio.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA