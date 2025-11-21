FC Inter 1908
calciomercato

Mercato Inter, tutte le big su Giovane: Ausilio e Chivu stregati! C’è una forte sensazione

Uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato nelle ultime settimane è quello di Giovane del Verona: cosa filtra sul futuro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato nelle ultime settimane è quello di Giovane del Verona: l'attaccante è arrivato a zero in estate e in questa prima parte di campionato ha già mostrato grandi doti che hanno acceso i radar di diverse big del nostro campionato, Inter compresa.

Getty Images

Spiega Tuttosport: "Rappresenta l’ennesima intuizione vincente del ds veronese Sean Sogliano, abile ad accaparrarselo a zero dal Corinthians a luglio. Col semno di poi: un affarone, visto che ora la punta classe 2003 vale già 15 milioni e fa gola a tutte le big. Il dt milanista Moncada qualche settimana fa è andato a spiarlo da vicino in occasione di Como-Verona; mentre il faccia a faccia con l’Inter ha stregato Chivu e Ausilio.

E non finisce qui: Palladino, che lo voleva già a gennaio alla Fiorentina, potrebbe richiederlo ora all’Atalanta; mentre Roma e Juve hanno iniziato a studiarlo e hanno acceso i loro radar. La sensazione è che sia destinato a diventare uno degli uomini mercato da copertina nei prossimi mesi".

