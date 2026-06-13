A seconda di come giochiamo, ci sono cose specifiche che dobbiamo fare in partita. Ovviamente, bisogna prepararsi in base alle caratteristiche della squadra avversaria, e noi abbiamo lavorato su questo. Abbiamo sempre tenuto conto del gioco dei nostri avversari. Abbiamo lavorato molto duramente e sappiamo che anche i nostri avversari hanno lavorato duramente. Dobbiamo fare le mosse giuste; tutti i nostri giocatori stanno giocando superando determinate difficoltà. Non credo che Arda, Hakan e Kenan possano giocare 100 minuti in questo momento. Ho qualche dubbio al riguardo."