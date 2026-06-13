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Montella: “Calhanoglu? Qualche dubbio, non credo che sia in grado di giocare per…”
Il tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato anche delle condizioni del regista dell'Inter Hakan Calhanoglu in vista dell'esordio ai Mondiali contro l'Australia:
A seconda di come giochiamo, ci sono cose specifiche che dobbiamo fare in partita. Ovviamente, bisogna prepararsi in base alle caratteristiche della squadra avversaria, e noi abbiamo lavorato su questo. Abbiamo sempre tenuto conto del gioco dei nostri avversari. Abbiamo lavorato molto duramente e sappiamo che anche i nostri avversari hanno lavorato duramente. Dobbiamo fare le mosse giuste; tutti i nostri giocatori stanno giocando superando determinate difficoltà. Non credo che Arda, Hakan e Kenan possano giocare 100 minuti in questo momento. Ho qualche dubbio al riguardo."
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