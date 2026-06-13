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Montella: “Calhanoglu? Qualche dubbio, non credo che sia in grado di giocare per…”

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Il tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato anche delle condizioni del regista dell'Inter in vista dell'esordio ai Mondiali
Andrea Della Sala Redattore 

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Il tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato anche delle condizioni del regista dell'Inter Hakan Calhanoglu in vista dell'esordio ai Mondiali contro l'Australia:

Montella: “Calhanoglu? Qualche dubbio, non credo che sia in grado di giocare per…”- immagine 2
Getty Images

A seconda di come giochiamo, ci sono cose specifiche che dobbiamo fare in partita. Ovviamente, bisogna prepararsi in base alle caratteristiche della squadra avversaria, e noi abbiamo lavorato su questo. Abbiamo sempre tenuto conto del gioco dei nostri avversari. Abbiamo lavorato molto duramente e sappiamo che anche i nostri avversari hanno lavorato duramente. Dobbiamo fare le mosse giuste; tutti i nostri giocatori stanno giocando superando determinate difficoltà. Non credo che Arda, Hakan e Kenan possano giocare 100 minuti in questo momento. Ho qualche dubbio al riguardo."

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