Inter-Bologna, Chivu in conferenza alla vigilia della sfida

Il club annuncia l'ora del consueto appuntamento, che precede le sfide, tra l'allenatore e i giornalisti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Prima partita del 2026 per l'Inter e prima conferenza stampa dell'anno per Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro vedrà i giornalisti per esaminare in anticipo i temi della gara contro il Bologna di Italiano, la squadra che ha eliminato dalla Supercoppa italiana, ai rigori, la sua formazione.

Il tecnico parlerà il giorno prima rispetto alla sfida di San Siro prevista per il 4 gennaio alle 20.45. Alla vigilia della gara, valida per la 18esima giornata di Serie A, l'allenatore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa si terrà al BPER Training Centre di Appiano Gentile.

"La conferenza stampa è in programma sabato 3 gennaio alle 14 e verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali nerazzurri", scrive il club sul sito ufficiale.

(fonte: inter.it)

