Palladino: “Inter? Giocato bene nel secondo tempo, ecco cosa ci è mancato”

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, intervenuto in conferenza stampa, è tornato così sulla sconfitta contro l'Inter
Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, intervenuto in conferenza stampa, è tornato così sulla sconfitta contro l'Inter: "Noi contro l'Inter abbiamo giocato bene nel secondo tempo dove però sono venuti a mancare gli ultimi dettagli.

Arriviamo con grande consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo continuare la nostra scalata cominciando alla grande un 2026 determinante per noi. Non sarà facile, ma dobbiamo avere l'intensità giusta".

