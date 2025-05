La tensione è normale. Sarebbe meno normale non averne. Ma Alessandro Bastoni ha spiegato a tutti, nella conferenza stampa che precede la gara col Barcellona, che sta vivendosi queste ore e tutte le emozioni in attesa di una sfida importantissima come quella di domani sera. E ha fatto sorridere tutti alla fine dell'incontro con i giornalisti. Dopo l'ultima domanda rivolta al mister da un giornalista che ha parlato di Yamal, di come fermarlo, di chi sceglierà l'allenatore tra Dimarco e Bastoni date le prestazioni dei suoi difensori all'andata.