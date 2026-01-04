FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Torino, Baroni: “Casadei? Nessun problema con lui. Ha un appannamento, ma…”

partite

Torino, Baroni: “Casadei? Nessun problema con lui. Ha un appannamento, ma…”

Torino, Baroni: “Casadei? Nessun problema con lui. Ha un appannamento, ma…” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato anche di Casadei
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Verona, Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato anche della situazione di Casadei, finito ai margini nelle ultime partite.

Torino, Baroni: “Casadei? Nessun problema con lui. Ha un appannamento, ma…”- immagine 2
Instagram @epicsportsitaly

Ecco le sue dichiarazioni:

Torino, Baroni: “Casadei? Nessun problema con lui. Ha un appannamento, ma…”- immagine 3
Getty Images

Non c'è nessun problema con lui, c'è un confronto costante. Ha avuto un momento di appannamento che in un giovane ci sta, sta giocando da un anno. E poi c'è Vlasic che ha trovato una collocazione importante. Stiamo lavorando da interno di sinistra, Casadei conosce il percorso e lavora per tornare in campo. E' pronto".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Chivu: “Polemiche inutili. Cancelo? Non chiedete più di Luis Henrique? Frattesi e De...
Chivu glissa su Cancelo: “Preferisco parlare dei miei giocatori, sono al livello...

© RIPRODUZIONE RISERVATA