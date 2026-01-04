Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Verona, Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato anche della situazione di Casadei, finito ai margini nelle ultime partite.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Torino, Baroni: “Casadei? Nessun problema con lui. Ha un appannamento, ma…”
partite
Torino, Baroni: “Casadei? Nessun problema con lui. Ha un appannamento, ma…”
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato anche di Casadei
Ecco le sue dichiarazioni:
Non c'è nessun problema con lui, c'è un confronto costante. Ha avuto un momento di appannamento che in un giovane ci sta, sta giocando da un anno. E poi c'è Vlasic che ha trovato una collocazione importante. Stiamo lavorando da interno di sinistra, Casadei conosce il percorso e lavora per tornare in campo. E' pronto".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA