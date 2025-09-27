Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Cagliari-Inter di questa sera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 23:45)

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato anche in conferenza stampa al triplice fischio di Cagliari-Inter:

“La sofferenza un po’ serve alla squadra per ritrovarsi? Abbiamo preso due pali, sbagliato mille situazioni in cui potevamo chiuderla. Bisogna accettare che in campo ci sia anche un avversario, ma dal punto di vista della qualità siamo stati superiori. Il Cagliari non è mai facile da affrontare, ma non mi sembra di aver sofferto molto. Addirittura quasi nulla”.

E’ la miglior Inter vista finora?

“Stiamo migliorando nella qualità del palleggio, dipende anche da ciò che l’avversario offre. Bisogna capire determinate situazioni, noi siamo bravi a farlo. Possiamo migliorare nel cinismo sotto porta, nella concretezza. In Serie A non credo ci sia qualcuno che crei quanto noi, purtroppo non riusciamo a fare gol. Questo però arriverà, sono sicuro: le vittorie danno autostima e tranquillità dal punto di vista mentale. Abbiamo attaccanti forti, ma anche centrocampisti di inserimento e difensori letali su palla inattiva, per cui arriverà anche la vittoria in una partita con un tiro solo in porta”.

Hanno segnato già tutte le punte dell’Inter.

“Siamo contenti e fortunati di avere quattro attaccanti che si mettono a disposizione del gruppo per qualità e per tutto quello che hanno. Siamo felici quando segnano, siamo anche noi più sereni. La cosa più importante per un attaccante è essere felici. Noi siamo molto contenti di quello che abbiamo in avanti”.