Inter, Lautaro: “La risalita deve continuare, siamo un po’ in ritardo. Ora la Champions”

Le parole del capitano nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Cagliari-Inter di questa sera
Daniele Vitiello
Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato anche in conferenza stampa al triplice fischio di Cagliari-Inter di questa sera. Qui le sue considerazioni:

"In questo periodo ho avuto dei problemi fisici alla schiena che mi hanno rallentato un po', ma ho lavorato tantissimo. Oggi mi sentivo bene, ero riposato. La squadra ha capito che affrontavamo un avversario molto fisico, serviva questo tipo di gara con tanti duelli. E' stata una partita importante, abbiamo portato via tre punti importanti per la classifica. Vincere ti fa lavorare con più tranquillità, siamo consapevoli di dover migliorare tanto. Dobbiamo preparare ora la gara di Champions, recuperando energie perché in Europa è sempre difficile. Oggi dobbiamo goderci questa vittoria, sono contento.

Pio Esposito? Era contentissimo. E' un ragazzo che lavora molto bene, è intelligente, ascolta e vuole crescere. Dobbiamo lasciarlo tranquillo, deve fare il suo percorso. Io sono tranquillo perché lui ha voglia di migliorare. Ha tanto margine, ha appena iniziato: in campo sta facendo vedere il suo valore. Segno sempre contro il Cagliari? E' un caso, sono contento quando faccio gol. Do sempre il massimo per dare una mano alla squadra, dobbiamo continuare a salire in classifica perché siamo un po' in ritardo".

