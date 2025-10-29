Le parole del calciatore nerazzurro al triplice fischio di Inter-Fiorentina di questa sera al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 29 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 00:02)

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra, in conferenza stampa, arrivano anche le parole di Yann Bisseck. Questo il suo pensiero su Inter-Fiorentina e non solo, raccolto dall'inviato al Meazza: "Akanji è un fuoriclasse, ha giocato in grandi squadre e si è inserito senza problemi. Per me è una bella cosa giocare con forti come lui, Bastoni e gli altri. Se giochiamo come oggi, concentrati e cattivi, possiamo essere una difesa molto forte".

Problema alla caviglia?

"Solo una botta in allenamento, ma niente di che".

Come ti sei trovato da centrale? Cosa ti ha detto Chivu?

"Mi ha dato fiducia, ho fatto una bella gara. E' la prima, con un po' di difficoltà avute nel mettere la linea un po' più alta, con la mia fisicità e velocità posso dare una mano".

Ti senti migliorato dal punto di vista dell'atteggiamento?

"Oggi è andata bene. Come si lavora sulla concentrazione? Bisogna avere la testa nella gara per 90'. Io sento di essere migliorato".

Importante ritrovare la Curva?

"Sempre importante che i tifosi siano con noi. E' una bella cosa sentire lo stadio bello caldo. Siamo tutti contenti che siano tornati, speriamo che stiano con noi per tutta la stagione".