Abbiamo fatto un buon fraseggio, siamo stati poco lucidi nelle letture. Non era semplice contro una squadra organizzata. Nel secondo tempo abbiamo aggiunto un po' di cattiveria agonistica, quello che serviva, l'abbiamo anche sbloccata con un tiro da fuori. Il raddoppio è arrivato con una grande azione. Sono contento per la reazione e per Petar Sucic".

"Non è un esperimento per me. Nel mio modo di interpretare e vedere il calcio è un giocatore completo, può fare sia il terzo che il centrale. Oggi avevo bisogno di lui per arginare la velocità di Kean, sono contento abbia fatto una grande partita. Può migliorare lì? Ma quale difensore non fa errori. Sbuca sempre un errore, viene fuori e condiziona la partita. Dobbiamo pensare che abbiamo in casa un difensore forte, che ha qualità e tutto per giocare ad alti livelli. Ha margini di miglioramento".