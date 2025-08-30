FC Inter 1908
Inter, a Flick non va giù: “Giocata ottima semifinale, meritavamo di più”

Le parole del tecnico tedesco: "Penso che per tutti i club come il Barcellona l'obiettivo sia vincere la Champions League"
Intervenuto in conferenza stampa, Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato così dell'obiettivo Champions League per questa stagione: "Penso che per tutti i club come il Barcellona l'obiettivo sia vincere la Champions League. È la competizione migliore in cui possiamo giocare. Questo nuovo capitolo della Champions League è pazzesco.

Ho guardato il sorteggio con Marcus Sorg ed è stato esilarante. Hanno tirato fuori la palla, premuto il pulsante e si poteva vedere cosa succedeva. Siamo felici. Ci sono partite fantastiche e ogni partita sarà diversa. Siamo felici di giocare in Champions League. La scorsa stagione abbiamo giocato un'eccellente semifinale e meritavamo di più, ma questa stagione sarà la stessa. Lavoreremo sodo per questo. Non sarà facile, ma proveremo tutto"

