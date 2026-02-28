Genoa, De Rossi: “Con l’Inter si perde in ogni modo. Ci hanno messo lì e…”

Portiere? E' forte, non lo conoscevo bene e quando l'ho visto mi ha colpito veramente. Ci darà una grandissima mano con i piedi. Queste sono partite in cui viene stimolato tanto, sono soddisfatto. Alla squadra ho parlato subito, è giusto mettere un attimo dei puntini. Gli do due giorni liberi per preparare al meglio la prossima partita, c'è tempo e loro lavorano al meglio. Ho visto tante partite dell'Inter, si perde in tutti i modi contro di loro. Delle volte magari giocano un attimo al di sotto e puoi sperare di tirare fuori un punto o una vittoria. Mettersi dietro succede, loro ti ci mettono lì.

Non era una nostra scelta, ci hanno messo loro. Non mi sembrava brillante decidere di mettersi ancora di più dietro. Questa mentalità, il coraggio che cerchiamo di darci a vicenda secondo me ci portano in una direzione per diventare una squadra migliore di ora. Arriveremo al punto che magari faremo una partita vincendo contro l'Inter ed essendo perfetti. Nella vita si migliora, ci si prova sempre. Se l'avversario poi sarà più bravo di te, gli stringi la mano. Non si parte però con l'idea di perdere, sarebbe come cercare un alibi.

Carboni si è infortunato? Siamo rimasti veramente senza parole. Nessun ragazzo così giovane merita di farsi male così, nessuno merita di farsi male addirittura due volte. Si riprenderà, perché ha è un ragazzo incredibile. Ho detto a Zuculini che è al Racing, con cui ho giocato, che per lui ci sono in qualsiasi momento del giorno e della notte. Ha l'età di mia figlia, so che adesso è distrutto, ma ha struttura fisica e età per riprendersi e tornare a essere quello che aveva fatto innamorare tutti da appena diciassettenne.

Dimarco ti ricorda qualcuno di quelli con cui hai giocato? Non è molto simile fisicamente, ma per la qualità che ha e per come fa giocare la squadra mi fa ricordare Kolarov. Un mancino così non è facile trovarlo neanche tra gli attaccanti. Kolarov ogni tanto esplodeva questi tiri come lui, come balistica lui era uno dei più forti con cui ho giocato. Si sta ritagliando uno spazio importante, sarà importante per tutto il calcio italiano".