Genoa, De Rossi: “Con l’Inter si perde in ogni modo. Ci hanno messo lì e…”

Le parole dell'allenatore rossoblù in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Genoa di questa sera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto nel post partita del match con l'Inter in conferenza stampa. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Siamo partiti bene, poi è uscito il livello della squadra incredibile che è l'Inter. Hanno meritato sia all'andata che al ritorno di vincere, ma noi all'andata siamo rimasti fino alla fine in partita. Hanno vinto 14 partite su 15 nell'ultimo periodo, con loro devi sfruttare gli episodi e sperare che ti diano mezza palla. Siamo stati in gara, non siamo stati massacrati. Il rigore del 2-0 è venuto nel momento in cui stavamo mettendo la testa più fuori, anche se non li stavamo schiacciando. Esco sereno rispetto ad altre partite, perché ho visto una partita in cui si è visto che loro a oggi sono un'altra cosa.

Amorim? E' andato in crescendo, poi l'episodio del rigore è stato sfortunato. Ci darà una grande mano, poi di sicuro questa non era la partita migliore per mettere in mostra le sue qualità. Si faceva vedere, se la faceva dare, sono contento comunque di quello che ha fatto. Rassegnazione in fase offensiva? No, contro quei difensori lì di grandissima qualità non è facile lottare. Siamo arrivati in area, abbiamo avuto qualche parvenza di occasione, ma non è facile contro di loro. Loro sono più forti di noi se ci mettono sempre così sotto.

Portiere? E' forte, non lo conoscevo bene e quando l'ho visto mi ha colpito veramente. Ci darà una grandissima mano con i piedi. Queste sono partite in cui viene stimolato tanto, sono soddisfatto. Alla squadra ho parlato subito, è giusto mettere un attimo dei puntini. Gli do due giorni liberi per preparare al meglio la prossima partita, c'è tempo e loro lavorano al meglio. Ho visto tante partite dell'Inter, si perde in tutti i modi contro di loro. Delle volte magari giocano un attimo al di sotto e puoi sperare di tirare fuori un punto o una vittoria. Mettersi dietro succede, loro ti ci mettono lì.

Non era una nostra scelta, ci hanno messo loro. Non mi sembrava brillante decidere di mettersi ancora di più dietro. Questa mentalità, il coraggio che cerchiamo di darci a vicenda secondo me ci portano in una direzione per diventare una squadra migliore di ora. Arriveremo al punto che magari faremo una partita vincendo contro l'Inter ed essendo perfetti. Nella vita si migliora, ci si prova sempre. Se l'avversario poi sarà più bravo di te, gli stringi la mano. Non si parte però con l'idea di perdere, sarebbe come cercare un alibi.

Carboni si è infortunato? Siamo rimasti veramente senza parole. Nessun ragazzo così giovane merita di farsi male così, nessuno merita di farsi male addirittura due volte. Si riprenderà, perché ha è un ragazzo incredibile. Ho detto a Zuculini che è al Racing, con cui ho giocato, che per lui ci sono in qualsiasi momento del giorno e della notte. Ha l'età di mia figlia, so che adesso è distrutto, ma ha struttura fisica e età per riprendersi e tornare a essere quello che aveva fatto innamorare tutti da appena diciassettenne.

Dimarco ti ricorda qualcuno di quelli con cui hai giocato? Non è molto simile fisicamente, ma per la qualità che ha e per come fa giocare la squadra mi fa ricordare Kolarov. Un mancino così non è facile trovarlo neanche tra gli attaccanti. Kolarov ogni tanto esplodeva questi tiri come lui, come balistica lui era uno dei più forti con cui ho giocato. Si sta ritagliando uno spazio importante, sarà importante per tutto il calcio italiano".

 

