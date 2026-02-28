FC Inter 1908
Genoa, Ellertsson: “Inter forte e Dimarco super, ma noi potevamo fare meglio”

Genoa, Ellertsson: “Inter forte e Dimarco super, ma noi potevamo fare meglio” - immagine 1
Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Genoa di questa sera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Mikael Egill Ellertsson, calciatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter:

"Dimarco è un giocatore molto forte, l'Inter è forte. Noi potevamo fare qualcosa in più, anche io potevo fare gol. Devo migliorare, ma sono cose che ci stanno".

