Mikael Egill Ellertsson, calciatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter:
Genoa, Ellertsson: “Inter forte e Dimarco super, ma noi potevamo fare meglio”
Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Genoa di questa sera
"Dimarco è un giocatore molto forte, l'Inter è forte. Noi potevamo fare qualcosa in più, anche io potevo fare gol. Devo migliorare, ma sono cose che ci stanno".
