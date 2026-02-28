Inter, Sommer: “Bello vedere la squadra giocare così. Milan? Derby da vincere sempre”

Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa nel post partita di Inter-Genoa si è presentato anche Yann Sommer. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "E' stata una sconfitta dura per noi quella di Champions, sono cose che nel calcio succedono. Abbiamo giocato due partite contro una squadra forte, è importante comunque guardare avanti. Abbiamo parlato di cosa si potesse fare di meglio, ma andiamo avanti. Era importante essere concentrati sul Genoa, andiamo avanti così.

Come ti senti? La stagione è lunga, abbiamo tante partite. Normale non essere sempre al top in stagione, ma mi sento molto bene. Quando vedo come giochiamo, fa piacere. Anche oggi abbiamo avuto sempre il controllo della partita e per me è bello vederla da lì. Derby con testa diversa? Può aiutare la classifica, ma dopo gli ultimi derby abbiamo l'obiettivo di vincere, tra l'altro fuori casa. Nelle ultime partite col Milan abbiamo perso o pareggiato. Per lo scudetto mancano ancora 11 partite, sappiamo quanto sarà importante. Il derby a Milano è speciale".