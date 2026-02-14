"Espulsione di Kalulu? Non ho visto niente, ero dall'altro lato del campo. Non ho visto cosa è successo. Non posso dire nulla a questo proposito. La gestione del vantaggio? Dobbiamo fare meglio, non possiamo prendere un gol così facile come il 2-2. Dobbiamo riguardare la partita, per capire cosa si può fare meglio. Importante comunque credere di poter ancora vincere dopo aver subito il pareggio, quello che abbiamo fatto. Così siamo tutti contenti".