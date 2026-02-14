FC Inter 1908
Ricci: "Scudetto? Importante rimanere aggrappati all'Inter. Lottiamo fino all'ultimo"
Il centrocampista del Milan ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto nel finale sul campo del Pisa
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Pisa: "È stata una partita non bellissima, un pò strana. Potevamo sicuramente fare meglio, il Pisa ha preso coraggio dopo il rigore fallito e ci ha messo in difficoltà. Era importante portare via tre punti, non era facile su questo campo e ce l'abbiamo fatta. Fa sempre piacere rimanere aggrappati allo scudetto e all'Inter che sta facendo cose grandiose. Siamo una squadra di carattere, lottiamo fino all'ultimo e anche stasera l'abbiamo dimostrato".

