Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Pisa: "È stata una partita non bellissima, un pò strana. Potevamo sicuramente fare meglio, il Pisa ha preso coraggio dopo il rigore fallito e ci ha messo in difficoltà. Era importante portare via tre punti, non era facile su questo campo e ce l'abbiamo fatta. Fa sempre piacere rimanere aggrappati allo scudetto e all'Inter che sta facendo cose grandiose. Siamo una squadra di carattere, lottiamo fino all'ultimo e anche stasera l'abbiamo dimostrato".