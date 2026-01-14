Carlos Augusto, calciatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Lecce di stasera. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Non ci sono partite facili nel campionato, anche per colpa nostra non eravamo svegli. Nel secondo tempo siamo arrivati più attenti in campo e siamo riusciti a portarla a casa".

"Ha caratteristiche che ti aiutano abbastanza, ma non è l'unico. Sono felice per il suo gol, siamo andati tutti da lui per mostrare tutta la compattezza di questo gruppo. Abbiamo quattro punte da caratteristiche diverse, siamo abituati a giocare con tutti e capire i loro movimenti e lo stile di gioco".