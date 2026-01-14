Carlos Augusto, calciatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Lecce di stasera. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Non ci sono partite facili nel campionato, anche per colpa nostra non eravamo svegli. Nel secondo tempo siamo arrivati più attenti in campo e siamo riusciti a portarla a casa".
Ora siete primi a +6.
"Alla fine guardiamo tutte le partite, ma dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro. Se non vinciamo le partite, non importa quello che succede agli altri. Dobbiamo pensare al nostro percorso, anche contro squadre che più si chiudono come stasera".
Pio Esposito?
"Ha caratteristiche che ti aiutano abbastanza, ma non è l'unico. Sono felice per il suo gol, siamo andati tutti da lui per mostrare tutta la compattezza di questo gruppo. Abbiamo quattro punte da caratteristiche diverse, siamo abituati a giocare con tutti e capire i loro movimenti e lo stile di gioco".
