Triplice fischio al Meazza. Inter-Pisa è appena terminata. Qui le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

"Cambio Luis Henrique-Dimarco?Il cambio è una mia lettura per l'attacco alla linea, la qualità dei cross che dovevamo fare quando loro difendevano bassi. Sullo 0-2 c'era bisogno di più qualità, soprattutto a sinistra. Difendo Luis Henrique perché è un nostro patrimonio, è giusto farlo per quello che ha fatto vedere, nonostante le etichette e il rumore che si è creato intorno a lui.

I tifosi sono condizionati da quello che leggono, vedono e ascoltano. Non gli perdonano niente e non è giusto: se un ragazzo è in difficoltà bisogna sostenerlo. Il tifoso è giusto che faccia quello che vuole, ma bisogna sostenere questo ragazzo. I ragazzi cercano di fare una stagione competitiva, poi ci sono alti e bassi e non bisogna fischiare al primo errore. Mi prendo la responsabilità di quello che ha fatto Sommer, perché gli chiedo di non buttare mai la palla. Le responsabilità sono sempre mie, si può fischiare tranquillamente me, ma non i ragazzi. Ringrazio il secondo anello verde perché ha fatto un coro per Sommer a inizio secondo tempo. C'è gente che capisce. Bisogna sostenerli, altrimenti sarebbe molto facile".

Travolgenti dallo 0-2 in poi.

"Si parla spesso di tattica e di altre cose, ma la differenza la fa la testa. L'atteggiamento mi è piaciuto, poi due episodi ci hanno messo in difficoltà. La reazione è stata meravigliosa, ma non avevo dubbi. La mia esperienza mi fa capire che una partita dura 100'. So come lavorano i ragazzi, quali sono i punti forti e negli ultimi due mesi siamo cresciuti molto dal punto di vista mentale. E' merito loro, si sono calati nelle nostre richieste. Mi fido della qualità, della reazione e dell'atteggiamento. Oggi abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Abbiamo continuato a marciare sul piano gara, aumentando giri e intensità. Era importante ribaltarla prima del secondo tempo. Forse potevamo chiuderla prima, ma mi prendo quella che poteva essere una cosa destabilizzante e che invece è diventata una grande vittoria. Dà fiducia per il futuro".

Un mese fa avreste avuto questa forza?

"La verità a loro la dico, qui non è giusto dirla. Mi prendo la convinzione di questi ragazzi, nonostante le difficoltà e i rumori in giro di amici e nemici. Continuo a lavorare sodo, a seguire e proseguire il sogno di essere competitivi. Fanno di tutto per farlo, si mettono sempre a disposizione e cercano di accontentarci. La squadra è matura e competitiva, sta chiudendo pian piano anche qualche cicatrice. Si lavora, si suda, si sogna. Per raggiungere i sogni e gli obiettivi si fa fatica".

Come stanno andando le riunioni di mercato?

"L'ho sempre detto. Quello che dico tra quattro mura rimane lì. Sanno bene le mie richieste, le mie idee. Vediamo. Spero che questa finestra chiuda prima possibile, perché non ce la faccio più a sentire sempre le solite cose. Abbiamo fatto 52 punti e non è semplice, per quello che è stato e per le aspettative che c'erano. Hanno continuato a dare il massimo, con alti e bassi. Abbiamo reagito e fatto di tutto per società, compagni e tifosi, nonostante qualche fischio e qualche critica esagerata. Speriamo di dare continuità e costanza a quanto di buono stiamo facendo".