Pisa, Moreo: “L’Inter poteva fare anche più gol: è un peccato perché…”

Stefano Moreo, calciatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio della gara con l'Inter di Chivu in programma stasera. Qui le sue considerazioni: "Il rigore ha dato una carica in più all'Inter, mentre a noi è entrata un po' di paura. Abbiamo portato poca pressione ai centrocampisti, arrivavano troppo facilmente al limite dell'area. E' un peccato, perché in 5-10 minuti abbiamo preso 3 tre gol e l'abbiamo accusata. Non dobbiamo permetterci poi di mollare come abbiamo fatto nel secondo tempo. Troppi contropiedi, troppe palle perse con poca rincorsa. Loro hanno creato tantissimo, potevano fare molti più gol. Dispiace, perché il risultato così è un po' troppo per quello che avevamo messo in campo".