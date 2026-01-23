Stefano Moreo, calciatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio della gara con l'Inter di Chivu in programma stasera. Qui le sue considerazioni: "Il rigore ha dato una carica in più all'Inter, mentre a noi è entrata un po' di paura. Abbiamo portato poca pressione ai centrocampisti, arrivavano troppo facilmente al limite dell'area. E' un peccato, perché in 5-10 minuti abbiamo preso 3 tre gol e l'abbiamo accusata. Non dobbiamo permetterci poi di mollare come abbiamo fatto nel secondo tempo. Troppi contropiedi, troppe palle perse con poca rincorsa. Loro hanno creato tantissimo, potevano fare molti più gol. Dispiace, perché il risultato così è un po' troppo per quello che avevamo messo in campo".
partite
Pisa, Moreo: “L’Inter poteva fare anche più gol: è un peccato perché…”
Come superarla?
"Dovremo far capire ai più giovani che in tutti i modi dobbiamo mantenere la categoria. Bisogna sempre andare a tremila, rincorrere sempre. Noi trentenni diamo tutto, spero i giovani prendano da noi e capiscano che l'occasione è troppo importante da buttare via. Il mister saprà come affrontare questa settimana".
Quanto c'è di Gilardino nel tuo fiuto del gol?
"Tanto, come anche i miei ex allenatori. Ho sfruttato bene quelle due chance stasera, forse avrei potuto fare meglio in un'altra".
Hai fatto una ramanzina ai giovani?
"I tifosi sono incredibili, sono ancora lì che cantano. Si sono presentati in tantissimi e sono incredibili. Il nostro gruppo poi è molto forte, siamo uniti. Oggi è andata così, bisogna però dare sempre il massimo. Sono un po' arrabbiato, perché ci sta perdere ma così è un po' troppo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA