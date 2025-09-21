Inter, Luis Henrique: “Dove mi piace giocare? Ovunque, basta essere in campo”

Non soltanto Cristian Chivu in conferenza stampa per l'Inter questa sera. Al triplice fischio della gara col Sassuolo, anche Luis Henrique ha raggiunto i cronisti nella pancia del Meazza per commentare quanto accaduto. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sono molto felice, ho lavorato molto per questa opportunità. Devo continuare così, sono fiducioso per giocare ancora di più. Basta giocare. A un certo punto della partita abbiamo abbassato un po' il ritmo e la pressione ma siamo contenti dei tre punti che sono importanti per noi".
Qual è la posizione in cui ti esprimi meglio?
"Basta giocare, non importa in quale posizione in campo. Ho lavorato molto per questo".
