Torino, Baroni: “Troppi regali all’Inter. Il risultato ci dia la giusta rabbia”

Marco Baroni, allenatore del Torino, in conferenza stampa, ha commentato quanto accaduto nel match di stasera contro l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte da Fcinter1908.it: "La squadra ha cercato di fare le cose che avevamo preparato, come la pressione un pochino più alta che avevamo fatto anche bene nel primo tempo. Occorre più determinazione e più cattiveria, perché all'Inter non puoi concedere gli errori che abbiamo fatto, altrimenti il punteggio dà quel dolore che ora ci accompagnerà per tutta la settimana. Proprio quel punteggio ci deve dare la spinta che oggi è mancata. Non puoi fare solo due falli nel primo tempo, abbiamo perso troppi duelli. Nella manovra abbiamo anche ricercato, è una cosa che voglio portare ai miei, ma abbiamo fatto troppi regali".

Cosa cerca al Torino?

"Una proposta di gioco. In Italia o giochi in contrapposizione con una squadra fisica o provi a giocare. Questa squadra deve ritrovare l'impatto fisico, può alzare anche il livello tecnico. Ci lavoreremo e passeremo da lì, questo è certo".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Mi aspetto domani mattina di essere con la squadra domani mattina per lavorare e preparare la prossima partita. C'è massima sintonia con il club, lo sanno benissimo. Ogni partita ora per noi è un momento di verifica e crescita. Siamo a 47 allenamenti fatti insieme, chiaro che non puoi avere tutto subito e nemmeno concedere quello che è stato concesso oggi".

Come mai non vede Maripan?

"Al di là del fatto che contro l'Inter devi anche cercare di giocare, per cui ho preferito un centrale sinistro, ma lui ha sempre giocato. Masina mi era piaciuto e per questo ha giocato. Toccherà anche a lui giocare".

Due falli solo nel primo tempo?

"Dentro questo dato c'è molto di quello che dicevo. Portavamo pressione, ma senza far fallo che deve essere un fallo di pressione. L'ho detto anche all'intervallo alla squadra. Sicuramente c'è stato un momento in cui la squadra non ha capito che non c'erano più i presupposti, basta vedere il gol preso sull'uscita da dietro: quell'errore non si può commettere. Compito mio sarà trovare le soluzioni, ma questo punteggio ci deve dare la rabbia per affrontare una settimana con piglio diverso".

Dove si può intervenire?

"In questo momento c'è poca solidità e dobbiamo sistemarla assolutamente. Oggi c'era una squadra forte, difficile da affrontare. Lì c'è da lavorare forte. Sul blocco squadra, non guardo solamente il portiere o i difensori. E' la squadra che deve adoperarsi in maniera diversa. Se vuoi aggredire, devi andare fuori forte. Ma è una situazione che sistemeremo di sicuro".

C'è il rischio di lottare per la salvezza?

"Solo il lavoro può portarci fuori, ci può far migliorare. Le soluzioni spettano a me, le troverò come ho sempre fatto".