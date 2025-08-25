Adam Masina, calciatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza. "Non è stato il migliore dei debutti, c'è da analizzare una prestazione negativa. Sapevamo di essere indietro, non ci aspettavamo così tanto. Abbiamo regalato tanto. La prestazione non è stata all'altezza, ci mettiamo la faccia e chiediamo scusa ai tifosi che sono venuti qui e a quelli che ci hanno visto da casa. C'è da lavorare, perché abbiamo dimostrato di non essere all'altezza e l'Inter di essere di un altro livello.
Torino, Masina: “Tanti regali all’Inter, prestazione non all’altezza. Chiediamo scusa”
Le parole del calciatore granata in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Torino di questa sera
Quale componente è mancata? C'è da ricostruire un'idea e un'identità, noi e il mister avremo tanto da fare. Abbiamo tante responsabilità. Sapevamo sarebbe stata dura, anche se non immaginavamo così tanto. C'è da abbassare la testa e lavorare. Sappiamo che non siamo pronti, soprattutto dopo una prestazione del genere".
