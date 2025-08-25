Torino, Masina: “Tanti regali all’Inter, prestazione non all’altezza. Chiediamo scusa”

Adam Masina, calciatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza. "Non è stato il migliore dei debutti, c'è da analizzare una prestazione negativa. Sapevamo di essere indietro, non ci aspettavamo così tanto. Abbiamo regalato tanto. La prestazione non è stata all'altezza, ci mettiamo la faccia e chiediamo scusa ai tifosi che sono venuti qui e a quelli che ci hanno visto da casa. C'è da lavorare, perché abbiamo dimostrato di non essere all'altezza e l'Inter di essere di un altro livello.