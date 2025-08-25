Sucic: “Dobbiamo continuare così. Pronto a combattere per l’Inter”

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Petar Sucic dopo Inter-Torino di stasera. Eccole di seguito, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Siamo migliorati come squadra, non voglio parlare di me. La squadra ha parlato molto bene oggi. Possiamo fare meglio, anche se è stata una grande vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Sono contento di aver giocato titolare, così come ogni giocatore lo sarebbe, ma non ci penso. Sono un ragazzo che vuole giocare, proverò a farlo più spesso. Sono pronto a combattere e correre in campo, ci saranno tante partite. Vogliamo vincere trofei, ma questa è stata solo la prima partita".