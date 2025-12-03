Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, al triplice fischio del match con l'Inter di Coppa Italia ha raggiunto i cronisti in sala stampa per la conferenza di rito. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il regolamento è questo, ci fa giocare a San Siro invece che a Venezia dove poteva esserci un effetto diverso. Ne ho cambiati 11? Lo avevo fatto anche nel turno precedente. Il livello in rosa è abbastanza omogeneo, non è stato un premio, ma cercavo risposte. Verso la gara con l'Avellino ho una percezione diversa della rosa, abbiamo coinvolto tutti e mi sembra una cosa normale. Potevo far bella figura facendo giocare un'altra squadra, ma io non conto niente.