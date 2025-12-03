Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, al triplice fischio del match con l'Inter di Coppa Italia ha raggiunto i cronisti in sala stampa per la conferenza di rito. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il regolamento è questo, ci fa giocare a San Siro invece che a Venezia dove poteva esserci un effetto diverso. Ne ho cambiati 11? Lo avevo fatto anche nel turno precedente. Il livello in rosa è abbastanza omogeneo, non è stato un premio, ma cercavo risposte. Verso la gara con l'Avellino ho una percezione diversa della rosa, abbiamo coinvolto tutti e mi sembra una cosa normale. Potevo far bella figura facendo giocare un'altra squadra, ma io non conto niente.
Venezia, Stroppa: “Formazione stravolta? Vi spiego. I primi due gol dell’Inter…”
La conferenza stampa dell'allenatore dei lagunari al triplice fischio della gara di Coppa Italia di questa sera
I ragazzi si sono meritati questa partita, andiamo a casa comunque con fiducia. La squadra ha mostrato qualcosa, nonostante le scelte. Semplicemente ci rimettiamo a testa bassa verso il nostro obiettivo. I primi due gol ci hanno tolto un po' di coraggio, anche se davanti facevamo poco. C'era un gap fisico importante. La sensazione era che fossimo col freno a mano tirato, giustificabile in questo senso. Filip Stankovic? Avrei voluto farlo giocare, col cuore in mano, ma vi assicuro che giocherà ad Avellino lunedì. Spero che torni in Serie A l'anno prossimo con la maglia del Venezia".
