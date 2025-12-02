Il tecnico del Venezia ha presentato in conferenza stampa la gara di Coppa Italia contro i nerazzurri, in programma domani

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha presentato in conferenza stampa la gara di Coppa Italia contro l'Inter, in programma domani sera a San Siro: "Quello di domani sarà un test che mi serve per valutare chi ha giocato di meno. Sarà una partita di sofferenza e di grandissima qualità, affrontiamo una squadra straordinaria che ha tutto, sarà un bel testa per noi. È una partita da affrontare con coraggio ed equilibrio: come al solito cercheremo di fare la nostra partita, sapendo che di fronte avremo uno squadrone".

"I ragazzi stanno crescendo tutti, farli scendere in campo a San Siro non è da considerarsi come un premio, è giusto dare ai giocatori una possibilità per mettersi in mostra. Ci aspettano turni importanti di campionato, bisogna stare serene e tranquilli, e così facendo posso avere la possibilità di attingere al meglio dalla rosa nelle prossime partite".

"Siamo una squadra giovane, la terza più giovane del campionato: questo ci dà la possibilità di poter sbagliare e quindi di crescere come giocatori. San Siro fa mancare il fiato, potremo affrontare il match con la giusta spensieratezza ma con equilibrio e coraggio, sapendo di non aver nulla da perdere, cercando di essere all'altezza di un appuntamento del genere sia individualmente sia di squadra. La squadra è in piena salute, sta bene ed è una possibilità di crescita per tutti quanti. Stankovic? Ne cambio 11. Gioca Grandi? Vedremo domani".