Marco Macca Redattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 15:32)

In conferenza da Coverciano, dov'è in ritiro con la nuova Italia di Gattuso, Gianluigi Donnarumma ha commentato così il trasferimento al Manchester City:

"Negli ultimi giorni ne ho un po' risentito per quello che stava succedendo, ma sono sempre stato bene. Non vedevo l'ora di andare al City, Guardiola mi ha voluto fortemente e questo mi ha lusingato. Essere voluto così dalla società più forte al mondo non può che renderti orgoglioso. Sono molto emozionato e contento".

Quanto ti ha deluso Luis Enrique? Può dire quelle parole un allenatore così? — "Ho sempre avuto un ottimo rapporto col mister. E' stato diretto con me, fin dai primi giorni di ritiro. Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte. Il tecnico ha il potere di decidere, ma avere il supporto di tutti - soprattutto dei miei compagni - mi ha fatto capire cosa avevo dato al PSG".

Avresti rinunciato a qualcosa pur di restare a Parigi? Cosa porta Gattuso? — "A Parigi sono stato benissimo, mi sono sentito a casa in questi quattro anni. Non li dimenticherò mai. Gattuso l'ho avuto come allenatore al Milan, so che persona è e cosa può dare. Sono contento di averlo ritrovato qui, ha cominciato alla grande e sta dando tutto. Daremo tutto noi stessi per riportare l'Italia in alto".

Tanti giocatori della Nazionale sono ormai in Premier League. E' un attestato di laurea o vuol dire che la Serie A ha perso competitività? — "La Serie A è un campionato importante che è cresciuto e anche tanto. Tutti dicono che manca il talento ma sono sciocchezze, il talento c'è e i ragazzi sono forti. Abbiamo una Nazionale forte che può crescere tanto, col tempo crescerà anche la fiduci".

(Fonte: TMW)