Juric: “Critiche? Sbagliata una partita su tredici, il calcio è così. De Zerbi è…”

"Il calcio è così, fai bene 12 partite, ne sbagli una e finisce lì. Non cerchiamo il riscatto dalla sconfitta di Udine, è una parola adatta a situazioni molto più gravi". Ivan Juric, alla vigilia dell'impegno di Champions League a Marsiglia, minimizza il primo stop in campionato della sua Atalanta.

"Le statistiche raccontano quanto abbiamo creato e quanto poco abbiamo concesso - rimarca il tecnico nerazzurro -. A Udine la squadra non m'è piaciuta per niente, ma solitamente ha giocato come volevo io, con aggressività e creando molte occasioni. Ha fatto benissimo in tante situazioni e non è stata premiata: con Milan, Lazio e altre meritavamo molto di più e invece alla prima brutta prestazione sembra tutto negativo".